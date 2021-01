Her er nogle af de yngste medlemmer i RIngsted Herrefodbold i gang med opvarmningen til et stævne i Benløse for nogle år siden. Foto: Jens Wollesen

Fodboldformand glæder sig: Det bliver som at lukke køer på græs

Hallerne er tomme, og fodboldbanerne står uberørte hen under coronanedlukningen. Kun eliten må samles og dyrke den sport, de holder så meget af.

Formanden for Ringsted IF Fodbold fortæller, at det er umuligt at gennemføre fodboldtræninger med kun fem personer og et afstandskrav på to meter. Han håber og glæder sig til, at forbuddet bliver lempet, så bare 10 personer kan samles, når forårssæsonen begynder.