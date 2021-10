Formand for Ringsted Fodbold Brian Larsen er kåret til årets foreningsleder. Som formand tegner han klubben udadtil, skaffer sponsorer og laver strategier for klubben. Men han løser også mange administrative opgaver, fordi hjælpen fra frivillige ikke er lige så stor, som han kunne ønske. Foto: Mie Neel

Fodbold er fællesskab - og det sætter sig i sjælen for livet

Ringsted - 07. oktober 2021 kl. 18:57 Af Mads Dam Bendtsen Kontakt redaktionen

En fodboldklub giver kammeratskaber for livet. Sådan har det i hvert fald været for Ringsted Fodbolds formand Brian Larsen, og det vil han gerne give videre til både nuværende og kommende spillere i klubben.

Han er netop ved Foreningernes Gallaaften blevet tildelt prisen som »Årets Foreningsleder«.

- Jeg er selvfølgelig glad for det. Hvis jeg skal være ærlig, er det ikke så tit, man får anerkendelse for det arbejde, man render og laver. Mange mennesker er ikke så gode til at sige, hvis man gør noget godt. Men man får hurtigt at vide, når man gør noget skidt. Så jeg er glad og stolt. Det er en anerkendelse af alle de timer, man ligger i det, siger Brian Larsen, der lægger op til 15 frivillige timer om ugen i klubben, når der er pres på.

Han bliver nu hyldet for at give tilbage til den klub, der har fulgt ham i hele hans tilværelse.

- Ringsted IF har altid været en stor del af mit liv. Jeg begyndte der som 5-årig, har spillet der hele mit liv, været træner, ungdomsformand, kasserer, næstformand og nu formand. Min storebror har spillet fodbold i klubben, og min mor har passet klubhuset, siger han, hvis søn også spiller i klubben.

Brian Larsen, der engang selv var slem til at brokke sig, mener, at han er blevet bedre til at huske at rose både bestyrelseskolleger, trænere og andre frivillige, efter han er blevet formand.

- Uden dem fik jeg jo ikke sådan en pris her. Jeg kan ikke gøre det hele selv, siger han, der er formand på femte år.

Det giver energi For ham er foreningslivet vigtigt, fordi det lærer mennesker at indgå i et fællesskab.

Og det er da også netop fællesskabet om klubbens store arrangementer, der gør det sliddet værd at være fodboldformand:

- Når vi arrangerer store fodbolddage med masser af forældre og børn, unge og gamle, nuværende og tidligere spillere, som mødes om det fællesskab, der er fodbolden - både på og uden for banen. Når man får fortalt røverhistorier over en øl, eller ser drengene juble, fordi de har scoret et mål eller vundet. Eller når vi sender 100 ungdomsspilere til München eller Prag til fodboldstævne; at lykkes med at få engageret en masse børn og deres forældre er en stor tilfredsstillelse. Det giver et sug i maven, der er de sure timer værd. For jeg ved af erfaring, at det er oplevelser, der sætter sig i sjælen for livet, siger Brian Larsen, der fortæller, at mange af hans kammerater er fra fodboldklubben.

Han har ikke planer om at stoppe som formand, for han har fortsat flere gode end dårlige oplevelser. Men han lægger ikke skjul på, at han savner opbakning fra forældre til børn og unge i klubben.

- Opbakningen er for lille. Der er for mange forældre, der kører på frihjul. Vi har økonomi til at støtte ideer, og vi vil gerne lægge ting ud til folk, men ingen ønsker at tage ejerskab. Det er desværre en tendens, som vi har set været for nedadgående i en del år. Sådan er det også i andre foreninger. Jo færre, der bakker op, jo mere tænker jeg: Gør du virkelig en forskel for nogen? Er det virkelig det værd? Men så længe der er mennesker omkring mig og klubben, der gør, at det er sjovt at komme derude, så giver det mig energi, siger han.