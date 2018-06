Se billedserie Poul Pedersen, til højre sammen med Narges Iavani og Mehdi Nasser, der kommer fra Iran. Foto: Bodil Pinholt

Flygtninge efterlyser danskere til sprogtræning

Ringsted - 04. juni 2018

Bodil Pinholt

Flygtninge vil gerne i kontakt med danskere, som de kan tale med og dermed få noget sprogtræning.

Mehdi Nasser og Narges Iavani, der er gift, kommer fra Iran. De har begge et stort ønske om at blive bedre til at tale dansk, så de kan komme videre.

Mehdi Nasser kom til Danmark som flygtning for seks år siden, og han er it-uddannet.

Narges Iavani, som blev familiesammenført med sin mand for to år siden, har en bachelor i revision. Ingen af dem har arbejde, men det vil de gerne lave om på.

De læser begge på VUC.

Parret kommer i Sognegårdens Flygtningscafé, men derudover taler de ikke med danskere.

Mehdi Nasser og Narges Iavani vil gerne have nogle danskere at tale med.

Der er ganske vist mulighed for at tale dansk med flygtninge fra Eiritrea på skolen, men de har en anden udtale end danskerne. Det kan derfor give nogle problemer med at forstå hinanden

- Det ville være godt med nogle danskere at tale med for at udvikle sproget, siger Mehdi Nasser.

Hvis de lærer forkert udtale, så kan andre ikke forstå dem.

