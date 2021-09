Finn Andersen (tv.) og Torben Lollike (forrest) ses her sammen med Henrik Kjær og Lars Tegl Rasmussen (th.). Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Flertal har stor respekt for lokal- politikere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flertal har stor respekt for lokal- politikere

Ringsted - 24. september 2021 kl. 15:07 Af Martin Olsen og Kasper Frank Kontakt redaktionen

Historierne om udbredt politikerlede nationalt og internationalt er mange. Men enten har tendensen ikke spredt sig til lokalpolitik eller regionsrådene, eller også har vælgerne bare en større respekt for det at stille op til politikerhvervet, end man somme tider kan få indtryk af i eksempelvis medierne.

Det viser en ny undersøgelse, som analysebureauet Epinion har foretaget for Constructive Institute, der arbejder for at fremme konstruktiv journalistik. Her angiver 61 procent af de sjællandske vælgere, at de helt eller i overvejende grad er enig i udsagnet: 'Jeg har generelt stor respekt for, at folk vælger at stille op til kommunal-eller regionsrådsvalget. 25 procent er hverken enige eller uenige i udsagnet, mens syv procent har angivet 'ved ikke'.

Desuden angiver 47 procent i undersøgelsen, at de er helt enige (8 procent) eller overvejende enige (39 procent) i, at politikerne i deres lokalområde generelt gør et godt stykke arbejde. Resultaterne er blevet fremlagt på et seminar på Sjællandske Medier tidligere på ugen.

DAGBLADET har spurgt et par af de politikere, der har siddet længst tid i byrådet i Ringsted om, hvad de mener om undersøgelsen.

Torben Lollike (R), 10 års politisk erfaring

Hvad siger resultatet dig?

- Jeg er rigtig glad for, at der er den respekt fra de almindelige borgere til de, der stiller op og er en del af vores demokratri. Jeg får et klap på skulderen i ny og næ. Jeg oplever også fra familiemedlemmer og andre, at de værdsætter, at vi bruger den tid på byrådsarbejdet. Folk har respekt for, at vi tager de debatter og slagsmål, som der er i politik.

Bekymrer det dig, at syv procent helt eller i overvejende grad ikke har respekt for dem, der stiller op til kommunal-eller regionsrådsvalget?

- Jeg vælger at koncentrere mig, om de 61 procent, der har respekt for folk, der stiller op. Det er væsentligst for mig. Jeg ville da ønske, at de syv procent var færre, men jeg tror man skal være varsom med at konkludere noget, da det ofte er de meget højrøstede på blandt andet sociale medier, der udgør de syv procent. Man skal holde fast i alle de andre, der ikke nødvendigvis ytrer sig. Det skal ikke være de syv procent, der sætter retning for, hvordan vi træffer beslutninger.

Hvad kan man gøre for, at respekten kan blive endnu større?

- Man kan blive ved med, som jeg synes, vi gør i Ringsted Kommune, at være konstruktive og have respekt for hinanden. Også i forhold til at vi ikke nødvendigvis er enige. Vi behøver jo ikke at rode rundt i hinandens forskelligheder og uenigheder, men vi kan i stedet for samles om det, der er fælles fodslag om.

Finn Andersen (KD), 20 års politisk erfaring

Hvad siger resultatet dig?

- Det viser, at flertallet måske synes, at vi gør et godt arbejde og har respekt for det, vi udfører lokalt. Det er en glædelig nyhed, og det gør da, at man får lyst til at fortsætte. Man hører tit om politikerlede, og at folk er trætte af politik. For mig er det forståeligt, når man ser al den uro i partierne på Borgen. Men lokalt synes jeg, det går den rigtige vej.

Bekymrer det dig, at syv procent helt eller i overvejende grad ikke har respekt for dem, der stiller op til kommunal-eller regionsrådsvalget?

- De syv procent bekymrer mig ikke. Det er selvfølgelig en del af befolkningen, og dem skal vi gerne have vendt. Der vil altid være nogen, der er negative og utilfredse med det arbejde, vi udfører.

Hvad kan man gøre for, at respekten kan blive endnu større?

- I valgkampen skal vi passe på, at vi ikke overbyder hinanden og lover for meget. Og så skal vi lade være med at svine hinanden til. Noget af det, jeg frygter mest er, at vi begynder at svine hinanden til på sociale medier. Derfor er det godt, at vores borgmester har opfordret til en fair valgkamp i god tone.

Epinions undersøgelse er repræsentativ og gennemført på baggrund af 1002 interview med danskere bosat i Region Sjælland i alderen 18+.