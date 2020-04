Flertal giver grønt lys til Dampmølle-projekt

Nedrivningen af Dampmøllen og etableringen af 69 familieboliger er kommet ét skridt nærmere, efter at et næsten enigt Plan- og Boligudvalg mandag gav en opadvendt tommelfinger.

Udfaldet blev som ventet, da Plan- og Boligudvalget mandag skulle stemme om Boligselskabet Allikens fremlagte projekt for Dampmøllen. Kalundborg-selskabet har indgået en købsaftale med Dampmøllens ejer og har i sinde at rive de gamle bygninger ned for at bygge 69 almene familieboliger.

Da DAGBLADET i sidste uge lavede en rundspørge i Plan- og Boligudvalget, var Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Ringstedlisten for projektet, mens Enhedslisten var imod. Samme billede tegnede sig, da projektet mandag blev anbefalet godkendt med seks stemmer mod én. Partiets Henrik Kjær stemte imod med den begrundelse, at Dampmøllen er en bevaringsværdig bygning.