Flere unge vælger EUX i Ringsted

Dobbelt så mange unge som sidste år har til foråret valgt at søge ind på en kombineret erhvervs- og gymnasial uddannelse, kaldet EUX, på ZBC i Ringsted. Samtidig oplever Midtsjællands Gymnasium et fald i antallet af ansøgere.

- Vi er glade for, at flere har fået øjnene op for EUX-uddannelsens muligheder. Med en EUX kan man vælge at gå direkte i arbejde eller læse videre efterfølgende, og det giver en fleksibilitet, som er eftertragtet både hos de unge, men også i erhvervslivet og på de videregående uddannelser, siger uddannelsesdirektør på ZBC, Glenny Hansen, til DAGBLADET.

Han tilskriver stigningen i antallet af ansøgere, at ZBC over de senere år har haft fokus på at tilbyde flere uddannelser i Ringsted inden for eksempelvis byggeri- og industrifag.

- Vores ansøgertal til de gymnasielle uddannelser i Ringsted har svinget lidt over årene, men de 107 ansøgere i år er noget af det højeste, vi har ligget på. Vi har haft fokus på at tilbyde en bredere palette af opstartsmuligheder, og det er glædeligt, at det giver udslag i søgningen, siger Glenny Hansen.

I år har 31 unge søgt ind på handelsgymnasiet på ZBC, mens 25 har søgt det tekniske gymnasium.