Flere unge søger væk: Mange har en idé om en lille by uden liv

Ringsted - 01. juni 2021

Da Stine Askgaard Fredholm skulle søge en ungdomsuddannelse, valgte hun ligesom flertallet i sin vennegruppe: At prioritere gymnasier i Roskilde over gymnasiet i Ringsted.

- Alle mine venner fra efterskolen søgte ind i Roskilde, så det gjorde jeg selvfølgelig også. Mange unge har en idé om, at Ringsted er en meget lille by uden liv. Og så søger man hellere til store Roskilde, siger Stine Askgaard Fredholm, der i dag forkvinde i Ringsted Ungdomsforum.

Flere søger væk Hun er ikke det eneste unge menneske, der har ville søge videre og væk fra Ringsted.

En rapport udarbejdet af Ringsted Kommune viser, at 55,4 pct. og dermed langt over halvdelen af alle unge i 9. klasse har søgt en ungdomsuddannelse eller 10. klasse udenfor kommunegrænsen i 2021.

Rapporten viser ikke det antal unge, der senere får tilbud om studiestart efter sommerferien, men Henrik Hvidesten (V), borgmester i Ringsted, ærgrer sig alligevel over at flere vil væk.

- Jeg håber da, at vi bliver bedre til at holde fast på de unge ved til stadighed at udvikle vores campusområde, siger borgmesteren og uddyber:

- Vi må også bare konstatere, at de unge vælger ud fra de interesser, de har. Måske vælger de Roskilde, fordi de kan se, at der er et andet ungdomsmiljø der.

Om de unge bliver i Ringsted eller tager til Roskilde, Sorø eller Holbæk, gør ingen forskel i forhold til, hvad de vælger, ifølge rapporten.

Flertallet søger nemlig først og fremmest mod et gymnasium og i høj grad STX.

Også i Ringsted går det dermed fortsat ned ad bakke for søgningen til erhvervsuddannelserne, hvor der er sket et fald fra sidste års 20,2 til 18,5 pct - altså et godt stykke fra den nationale måltal på 30 pct. inden 2025.

Vælg med hjertet Klaus Hansen (V), der er formand i Børne- og Undervisningsudvalget i Ringsted, mener først og fremmest, at det handler om mere oplysning i grundskolen - resten er ude af udvalgsformandens hænder og op til de unge, mener han.

- Jeg ser ikke noget egentligt problem i de seneste tal, for det primære udgangspunkt for os i Børne- og Undervisningsudvalget er at give de unge i grundskolen de bedste muligheder for at vælge rigtigt. Og her kan vi se, at gruppen, der vælger gymnasiale uddannelser generelt er stigende, siger Klaus Hansen.

Han vil fortsat arbejde på at indfri måltallene på henholdsvis 46,8 pct. for gymnasiale uddannelser og 41,6 pct. for erhvervsuddannelser i 2022.

- Vi har en opgave i at sikre, at de unge har den bedst mulige platform at søge videre fra. Hvad de vælger, skal vi ikke blande os i, for det vigtigste er, at de vælger med hjertet.

Kom ind i Ringsted Selv om Stine Askgaard Fredholm søgte mod Roskilde, endte hun faktisk med at komme ind på MSG, gymnasiet i Ringsted. Først var hun skuffet, men så skete, der noget efter uddannelsesstart.

- Da jeg begyndte, kunne jeg jo godt se, at mine fordomme blev gjort til skamme. Jeg kendte ikke alle mine klasse, og der er stadig et ungdomsmiljø, også selv om der er plads til forbedring, siger Stine Askgaard Fredholm.

Efterfølgende er hun blevet boende i Ringsted, selv om hun nu studerer på Københavns Universitet. For det er her hende og kæresten har hjemme og arbejder. Og som hun slutter:

- Man kan godt sige, at jeg er blevet positivt overrasket over Ringsted.