Se billedserie Hanne Leegaard (th.) glæder sig over fremgangen. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Flere unge søger ind på uddannelserne i Ringsted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere unge søger ind på uddannelserne i Ringsted

Ringsted - 20. marts 2018 kl. 16:37 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny opgørelse viser, at ungdomsuddannelserne i Ringsted er populære og har flere ansøgere i år, end det var tilfældet på samme tid sidste år.

I fjor søgte 301 unge om optag på MSG, ZBC og VUC i Ringsted. I år er ansøgerfeltet udvidet til 320.

På VUC har man oplevet en fremgang fra 23 ansøgere i fjor til 38 i år.

- Jeg er simpelt hen så glad. Det er resultatet af en målrettet indsats, som har båret frugt. Og så kan det også kun lade sig gøre, fordi vores elever synes, VUC er et godt sted at være og spreder rygtet, siger Hanne Legaard, afdelingsleder VUC i Ringsted og kommunikationschef i VUC Vestsjælland Syd.

Hun forventer, at tallet ender på 56 ansøgere inden skoleåret går i gang. Det svarer til to klasser.

Hanne Legaard er med i et netværk for studiestederne, der tæller de tre institutioner samt Ringsted Kommune. Formålet er at skabe mere synlighed omkring ungdomsuddannelserne i Ringsted og studiemiljøet.

- Vi så tidligere, at mange af de unge søgte mod Roskilde. Derfor blev indsatsen for at vise dem mulighederne her i byen styrket. Det skete gennem et fælles uddannelsesbrand, fortæller hun.

- Der bliver lavet fælles elev-arrangementer som for eksempel teaterforestilling, fodboldturnering og måske også snart fælles fester. Eleverne kan lære at kende hinanden og sammen skabe et godt studiemiljø i Ringsted, fortæller Hanne Leggard om grundtanken i indsatsen.

Baseret på ansøgningerne forud for skoleåret 2018/2019 har det virket.