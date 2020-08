Se billedserie I dag åbnede et nyt testcenter i Ringsted, så man hurtigt kan få testet medarbejdere og borgere, der kan have været udsat for smitte. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Flere smittede kan ikke selvisolere sig - kommune træder til

Ringsted - 04. august 2020

Ringsted Kommunes er forpligtet til at træde til, når en mindre gruppe af slagterimedarbejdere smittet med Covid-19, ikke har mulighed for at selvisolere sig grundet trange boligforhold.

Det fortæller borgmester i Ringsted Kommune Henrik Hvidesten.

- Hverken Ringsted Kommune eller Danish Crown som arbejdsgivere kan bestemme, hvordan folk vil bo, så længe det sker under sundhedsmæssigt forsvarlige forhold. Men hvis man ikke kan selvisolere sig i sin egen bolig, er det faktisk en kommunal opgave at finde isolationsfaciliteter, siger borgmesteren.

Ifølge Henrik Hvidesten er et værelse med bad og toilet dog tilstrækkeligt til, at en person kan isolere sig. Det er først, når personen ikke har det, kommunen må træde til.

Tirsdag morgen havde Ringsted Kommune hjulpet otte smittede personer med et sted at selvisolere sig. De fleste var blevet indlogeret i en midlertidig bolig i Lejre Kommune. Ringsted Kommune råder nemlig ikke selv over ledige boliger til de syge.

- Lige nu har vi løst problemet med god hjælp fra vores nabokommune Lejre. Men der kan komme flere til, pointerer Henrik Hvidetsen (V).

- Vi ved jo, at mange steder bor medarbejdere forholdsvist tæt og flere deler et værelse. Og under normale omstændigheder kan de da også sagtens bo og opholde sig dér, lyder vurderingen.

Det er først under en ekstrem smittesituation som den, der er opstået på slagteriet i Ringsted, at det giver bøvl.

Ringsted Kommune er i dialog med flere nabokommuner om hjælp til at løse problemet.

Samtidig leder kommunen selv efter andre egnede boliger inden for kommunegrænsen, herunder midlertidige mobile boliger, som kan opstilles til formålet.

Mindst 79 personer på Danish Crown er smittet med Covid-19. Yderligere to personer, der har arbejdet på kommunale institutioner, er testet positive.