Formand for Ringsted City Henrik Schuster Andersen forklarede, at det er vigtigt, at de erhvervsdrivende bruger hinanden.

Flere skal på banen for at få liv i bymidten

Ringsted - 22. september 2021 kl. 12:00 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

I den nye kommuneplan, som er i høring frem til den 27. september, lægger Ringsted Kommune op til at kunne tiltrække flere mennesker til bymidten.

- Vi kommer med et oplæg til, hvad vi gerne vil arbejde videre med. Det oplæg involverer i høj grad jer, sagde borgmester Henrik Hvidesten på et inspirations- og informationsmøde i Ringsted City tirsdag morgen, hvor byens erhvervsdrivende var indbudt til at høre om kommunens planer samt Ringsted Citys tanker og arbejde for at styrke byen.

En måde at trække flere mennesker til bymidten er ved at bygge flere boliger. Det kunne for eksempel være i nogle af de baggårde, hvor der ikke sker så meget. Beregninger har vist, at der kan bygges op imod 150 nye boliger i midtbyen.

- Vi oplever, at pensionskasser er interesserede i byer som Ringsted. De er interesserede i noget uden for København, fortalte borgmester Henrik Hvidesten (V).

Bymidte har potentiale

Han mener, at bymidten har et potentiale, som er værd at bygge videre på, men der er også nogle udfordringer, eksempelvis, at kommunen ikke ejer de baggårdsejendomme, som kunne komme i spil til nye boliger.

Derfor vil kommunen gerne inddrage de erhvervsdrivende. Til det er det planen at ansætte en medarbejder, som kan gå ud og skabe en dialog.

Bente Jongberg, der er chefkonsulent i Ringsted Erhverv, fortalte om Erhvervs Service, som tilbyder work- shops og events, sparring om forretningsudvikling samt henvisning til andre offentlige tilbud, projekter og tilskud.

- Det er gratis og uforpligtende, og man er altid velkommen til at kontakte Erhvervs Service, forklarede Bente Jongberg.

Erhvervs Service barsler med et pilotprojekt - Liv i bymidten, og vil i den forbindelse gerne i kontakt med lokale erhvervsdrivende.

- Tanken er, at ideerne skal komme fra jer, sagde Bente Jongberg.

Det er ikke noget, man har prøvet før, men planen er, at projekt »Liv i bymidten« skal begynde i januar, når julehandelen er ovre.

Her er det så den førnævnte nye kommunale medarbejder, som skal skabe dialog med aktørerne - lejere, ejere og investorer.

Derfor er det vigtigt, at erhvervsdrivende kommer på banen.

Lige nu kører Erhvervs Service et afgrænset pilotprojekt, hvor tre af byens butikker får hjælp fra elever på ZBC handelsgymnasium til at udbrede butikkernes budskaber på de sociale medier. Det handler om at gøre butikkerne mere klar til den digitale verden.

Mangler toiletter

På mødet påpegede en af de fremmødte, at det er et problem, at der er mangel på toiletter i bymidten.

Henrik Schuster Andersen, formand for Ringsted City, oplyste, at der er en aftale med Café Skema på Torvet, om at man må benytte toilettet her.

Henrik Schuster Andersen, Vin & Vin i Sct. Bendtsgade, og et par forretningsdrivende i Tinggade stiller også gerne toiletfaciliteter til rådighed.

- Forretninger, der har spiritusbevilling, skal have et kundetoilet, påpegede Charlotte Maaløe, fra Ringsted Citys bestyrelse.

Henrik Hvidesten tilføjede, at når den nye pavillon på Torvet bliver færdig, bliver der toiletter her, som vil være offentligt tilgængelige. Lige nu arbejder kommunen på at få en forpagter til caféen.

Henrik Schuster Andersen gjorde opmærksom på, at Ringsted City er de erhvervsdrivendes talerør til kommunen, og opfordrede dem til at bruge det.

- Det er det, der har været lidt problematisk før, for hvem gjorde hvad, sagde Henrik Schuster Andersen.

Nu er der ikke længere tvivl. Ringsted City står helt klar til at tage idéer og forslag videre. Henrik Schuster Andersen understregede samtidig, at det er vigtigt at holde fokus på det positive.

Oplev Ringsted

Ringsted City har et samarbejde med Oplev Ringsted om arrangementer, der foregår i byen, og benyttede lejligheden til at rose Marius Byriel og Christian Molsing Sørensen for Oplevs mange arrangementer.

- Jeg synes, det er fantastisk, at der har været 80 aktiviteter på Valdemar Scenen i løbet af sommeren, sagde Henrik Schuster Andersen.

- Vores opgave er at samle og synliggøre aktiviteter i Ringsted, fortalte Christian Molsing Sørensen.

- Vi er i høj grad med til at synliggøre Ringsted regionalt som en by med mange aktiviteter, oplyste han videre.

Henrik Schuster Andersen gjorde opmærksom på, at som medlem af Ringsted City er man med til at støtte aktiviteterne.

Charlotte Maaløe nævnte, at fællesskabet er vigtigt. I stedet for at se hinanden som konkurrencer, så er det bedre de forretningsdrivende ser Ringsted som en kollegial by, hvor man hjælper hinanden.

- Vi behøver borgere og kunder, hvis vi skal blomstre, slog Charlotte Maaløe fast.

- Det er vigtigt at bruge hinanden, sluttede Henrik Schuster Andersen.

10 deltog i mødet, foruden Ringsted Citys bestyrelse, og de vil forhåbentligt sprede budskabet rundt i byens butikker og liberale erhverv.