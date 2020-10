Skoleleder Nicholas Martin Hansen har efter råd fra Styrelsen for Patientsikkerhed sendt alle elever fra fem årgange hjem i to dage på grund af to coronasmittede elever. Foto: Anders Ole Olsen

Flere hundrede elever sendt hjem på grund af coronasmitte

Ringsted - 05. oktober 2020 kl. 09:19 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Alle elever fra 0.-4. klasse på Valdemarskolen i Ringsted skal blive hjemme fra skole i dag og i morgen på grund af coronasmittede elever.

Valdemarskolens ledelse fik søndag at vide, at to elever på skolen var konstateret smittet med Covid-19.

- Vi tog med det samme kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed for at få den helt rette rådgivning i, hvordan vi skulle håndtere situationen med de to smittede elever. Og det er på den baggrund, at vi søndag aften orienterede forældrene på skolen om, at alle børnene fra 0.-4. årgang skal blive hjemme fra skole, ligesom vi har givet forældrene yderligere information om, hvordan de skal forholde sig og være særligt opmærksomme på lige nu, siger Valdemarskolens leder Nicholas Martin Hansen i en pressemeddelelse.

Desuden opfordres elever fra 5. og 6. årgang, der har været i sfo'en Opalen onsdag 30. september fra klokken 14-16 til at blive hjemme mandag og tirsdag. Øvrige elever på 5. og 6. årgang kan godt møde i skole. Medarbejdere, der har været i nær kontakt med de to smittede elever, er ligeledes blevet sendt hjem for at blive testet.

Nicholas Martin Hansen opfordrer skolens forældre til at orientere sig om den information, der er lagt ud via Aula for Valdemarskolen og til, at forældrene løbende følger med der, fordi Valdemarskolen vil informere mere i de kommende dage.

Mere information følger - Det er vigtigt at slå fast, at alle elever i de øvrige årgange fint kan komme i skole, og vi skal naturligvis nok sørge for, at de får den rette information, og at vi overholder de retningslinjer og procedurer, vi hele tiden har skullet i forhold til at begrænse smittespredning, siger Nicholas Martin Hansen.

Alle øvrige folkeskoler i Ringsted Kommune fungerer som normalt.