Flere høringssvar til skydebane: Naboer frygter for søvn og huspris

I en stribe høringssvar til Ringsted Kommune udtrykker naboer til Vigersted Skydebane bekymring for, at en ny miljøgodkendelse vil gå ud over deres søvn og prisen på deres hus.

De var utilfredse med den gamle miljøgodkendelse og ville have den opdateret. Nu er de utilfredse med den nye. Som tidligere beskrevet i DAGBLADET har den nye miljøgodkendelse af Vigersted Skydebane vakt utilfredshed hos naboerne, der frygter et stigende aktivitets- og støjniveau fra banen. I et høringssvar, som 18 naboer har skrevet under på, skriver Henning Jensen, der er én af de, som bor nærmest skydebanen, at miljøgodkendelsen kun kan accepteres, hvis der etableres blandt andet en støjvold og blændere omkring banen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her