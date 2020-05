Formand for Ringsted Landsbyforum Peter Hansen oplever, at der må sendes mange ansøgninger til helhedsplanpuljen retur. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Flere får ansøgninger til helhedsplanspulje retur

Ringsted - 26. maj 2020

Ringsted Landsbyforum får hvert år mange ansøgninger ind til den såkaldte helhedsplanpulje. Puljen er på en million kroner om året. Den skal sikre, at også landområderne kan få nye projekter gennemført efter de helhedsplaner, der er lavet for lokalområderne.

Men ikke alle projekter går glat igennem. Langt fra.

Nordrup Blomsterpark har også været igennem ansøgningsprocessen én gang tidligere:

- Den har været fremme en gang før, men blev sendt tilbage. Det skyldtes, at der var ting, der var uklare, siger formand for Ringsted Landsbyforum Peter Hansen.

Det sker fra tid til anden, at landsbyforummets bestyrelse er nødt til at vide mere om projektet. Men tit er det de gængse retningslinjer, der ikke er fulgt. Der er nemlig en bestemt procedure, der skal følges. For eksempel er det en betingelse, at man selv kan skaffe medfinansiering til det projekt, man søger om midler til.

Utroligt vigtigt - Ikke alle er klar over, hvad det indebærer, når de søger. Der det lille problem, at nogle ikke læser retningslinjerne helt igennem. Det er min overbevisning, at hvis de gør, som der står, så ville ansøgningen ikke blive sendt tilbage.

Derfor opfordrer formanden alle, der vil søge om midler fra Helhedsplanpuljen, til at læse retningslinjerne grundigt igennem først, så betingelserne for at søge er opfyldt på forhånd.

- Det er utroligt vigtigt. Man skal også bide mærke i, at når beløbsgrænsen er over 100.000 kroner, skal den godkendes af økonomiudvalgets politikere, der som regel siger ja, hvis Landsbyforum har indstillet projektet.

- Men der er desværre også projekter, der aldrig kommer frem igen, fordi det har vist sig ikke at være så nemt at skaffe medfinansiering.

Søg store fonde Medfinansiering kan man i nogle tilfælde opnå ved at bidrage med frivillige-timer. Men det batter især, hvis der søges blandt de store nationale fonde.

- Lokal- og Anlægsfonden er for eksempel meget large, for eksempel når det gælder legepladser og sheltere og den slags. Men det kræver, at man sætter sig ned og bruger tid på at søge hver enkelt fond. Det kræver rigtig meget tid, fordi hver fond har hver deres ansøgningsskema og -procedure.

Det er Ringsted Kommune, der giver pengene til helhedsplanpuljen, men Ringsted Landsbyforum administrerer den. Ringsted Landsbyforums bestyrelse består af 10 frivillige borgere fra de ti lokalråd i kommunen.