Flere elever er sendt hjem på Byskovskolen

En elev fra 9. årgang på Byskovskolen i Benløse fik i sidste uge konstateret smitte med Covid-19. Det betød, at alle elever på 9. årgang fik besked på at blive hjemme i begyndelsen af denne uge og i mellemtiden lade sig teste.

Mandag fik flere klasser at vide, at de skal blive hjemme som minimum til og med onsdag i denne uge. Det skyldes, at de er at betragte som nære kontakter, og derfor er de også opfordret til at lade sig teste. Elever og forældre har fået særskilt besked.

- Siden vi blev bekendt med, at en elev var smittet med Covid-19, har vi været i tæt kontakt med blandt andre Styrelsen for Patientsikkerhed, og vi har fulgt deres anbefalinger. Derfor har flere elever i dag fået at vide, at de skal blive hjemme, indtil de kan fremvise en negativ test. For de elever, som er hjemme, bliver der etableret fjernundervisning fra tirsdag. Og jeg opfordrer alle elever og forældre til at holde sig løbende orienteret på Aula, siger skoleleder på Byskovskolen Martin Falkenberg Koefoed i en pressemeddelelse.