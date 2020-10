Se billedserie Cykling har både fysiske, mentale og sociale effekter hos mennesker. Derfor skal rammer kampagnen Vi cykler i Ringsted alle aldersgrupper. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Flere borgere i Ringsted skal op på cyklerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere borgere i Ringsted skal op på cyklerne

Ringsted - 18. oktober 2020 kl. 17:18 Kontakt redaktionen

Cykellegeinstruktører i daginstitutioner og på skoler. Cykling som integration. Cykelfællesskab for ældre. Det er blot nogle af initiativerne i et tværgående projekt i Ringsted Kommune, der skal inspirere og motivere flere til at bruge cyklen som transportmiddel eller til motion eller leg i deres hverdag.

Cykling har både fysiske, mentale og sociale positive effekter på os mennesker. Mental sundhed handler om at trives. Når mennesker trives, bliver vi bedre til at håndtere dagligdagens udfordringer og bedre til at indgå i fællesskaber med andre mennesker. Mental sundhed har dermed betydning både for den enkeltes livskvalitet og for risikoen for at udvikle sygdom.

- Vi cykler i Ringsted består af 11 delprojekter med hver sin målgruppe, formål og fokus, så der er fokus på cykling i mange målgrupper fra de små børn i dagplejen til de ældre på plejecentrene. Alle initiativer i projektet handler om, at vi vil inspirere og motivere flere til at bruge cyklen, for det er både er gavnligt for sundheden og for vores klima, udtaler Eva Pilt Astrup, sundhedskonsulent og programleder i en pressemeddelelse.

Der er udvalgt 11 delprojekter:

1: Lån en el-cykel af kommunen i 14 dage.

2: Kortlægning/skiltning af cykelruter i/omkring centrum.

3: Uddannelse af cykellegeinstruktører i daginstitutioner og skoler og deltagelse i børnehavekampagnen "Vi kan cykle".

4: Cykelskole: Projektet er et underprojekt af projektet »uddannelse af cykellegeinstruktører«, hvor også forældre inddrages og undervises i cykelregler for børn.

5: Alle børn cykler kampagne for skolebørn.

6: Cykling for livet og for jobparathed.

7: Cykling som integration.

8: Rullende dagpleje.

9: Cyklen som transportmiddel for ansatte i Ringsted Kommune.

10: Cykling for ældre.

11: Cykling på plejecentre.