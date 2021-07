Midt og Vestsjællands Politi, Roskilde, betjent, politibetjent, politibil, politistation

Flere biler involveret i trafikuheld

Ringsted - 21. juli 2021 kl. 11:03 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Klokken 11.38 måtte Midt- og Vestsjællands Politi tilkaldes til et trafikuheld på Næstvedvej ved Hovmarksvej i Ringsted tirsdag formiddag.

Her var flere bilister involveret i et færdselsuheld uden dog, at nogen personer kom til skade ved uheldet.

Uheldet skete ifølge politiets udsagn, fordi en 28-årig kvinde fra Haslev påkørte en anden bil i den østlige retning af Hovmarksvej, hvor hun kørte over i vigelinjen efter at have orienteret sig.

Ved passagen til Næstvedvej i krydset påkørte bilisten fra Haslev ifølge politiet den venstre forskærm på en anden personbil, men med så lidt fart på, at hele uheldet skete forholdsvis udramatisk.

Den påkørte mistede herefter kontrollen over bilen og påkørte et skilt uden dog at komme noget til skade. Personen, der førte denne bil, er en 51-årig kvinde fra Brønshøj, oplyser politiet desuden.

Politiet har nu igangsat en undersøgelse af, hvad der var den præcise årsag til trafikuheldet for at finde ud af, om en af de involverede fører af bilerne skulle have brudt færdselsloven.