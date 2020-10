Nebs Møllegård er et behandlingshjem for børn og unge med 24 beboere og 60 medarbejdere. Privatfoto

Flere ansatte på behandlingshjem er smittet med corona

- Da vi blev orienteret om, at medarbejdere var smittet med Covid-19, tog vi med det samme kontakt til den kommunale sundhedstjeneste og Styrelsen for Patientsikkerhed. Sammen med dem er der igangsat smitteopsporing, og vi har opfordret de relevante elever og ansatte til at gå i selvisolation. Det har alle fulgt, og der er aftalt test af de relevante personer, siger Toni Rytter, der er forstander for Behandlingshjemmet Nebs Møllegård.

- Vi fortsætter selvfølgelig med at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og lige nu er vi i tæt dialog med blandt andet Styrelsen for Patientsikkerhed for at hindre smittespredningen mest muligt. Vi vil også fortsat give nærmere direkte information til elever, forældre og medarbejdere, når der er mere at fortælle, slutter Toni Rytter.