Borgmester Henrik Hvidesten (V) får hjælp af Anne Seehausen fra Veterancentret i Ringsted til at hejse flaget på den officielle flagdag for Danmarks udsendte.

Flaget til tops for udsendte: - Ingen af os forstår det rigtigt

En del andre kommuner har på grund af Covid-19 været nødt til at aflyse deres arrangementer. Men i Ringsted valgte man at gennemføre som planlagt.

- Da jeg tog afsted, var det i hvert fald ikke en dagsorden, at jeg kunne dø af det. Det er altså den konsekvens, alle familier og soldater tager i dag. At det kan være sidste dag. Jeg er her lige så meget for at ære dem. Uden dem er det ikke sikkert, jeg ville være så aktivt deltagende.

- Jeg har set dem komme tilbage og set, den forandring, der sker. Jeg har også stået magtesløs og sagt "Jeg vil gerne lytte til dig, men jeg kan på ingen måde forstå, hvad du har gået igennem.

Der blev holdt taler af både Henrik Hvidesten og Anne Seehausen Hansen, der er chef for Militær Psykologisk Afdeling på Veterancentret.

Der er cirka 260 tidligere udsendte i Ringsted Kommune.