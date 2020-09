Flaget gik til top for Danmarks udsendte

Solen skinnede bravt, da borgmester Henrik Hvidesten (V) sendte Dannebrog til vejrs lørdag morgen, hvor den officielle flagdag for Danmarks udsendte blev markeret på Torvet i Ringsted.

Bareetter, kasketter og hatte røg af og på, og derefter spadserede

de cirka 60 fremmødte bagefter Marine Orkestret til Ringsted Kongrescenter, hvor der var fælles brunch og taler.

- Jeg er her lige så meget for at ære dem, der har deltaget i de farlige missioner. Jeg har set dem komme tilbage og set, hvordan det har forandret dem. Jeg har stået magtesløs og sagt til dem: "Jeg lytter, men jeg ved ikke, hvordan det er, for jeg har ikke oplevet det", sagde en af de fremmødte Steen Aaslev til DAGBLADET Ringsted.

Steen Aaslev har selv har været udsendt på fredsbevarende FN-mission på Cypern.