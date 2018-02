Se billedserie Flaget på den nye flagstang foran Ringsted Station fredag aften. Det skal naturligvis ikke være hejst i mørket. Fejlen rettes hurtigst muligt, siger DSB. Foto: Yngve Andersen

Flag vajer på halv for prins Henrik i mørket på en ny flagstang

Ringsted - 16. februar 2018

Togpendlerne og andre borgere foran Ringsted Station kan fredag aften se DSB flage på halv for prins Henrik, skriver DAGBLADET Ringsted.

Flagstangen på stationens forplads blev hejst tidligere på dagen fredag.

Som bekendt har alle offentlige institutioner skulle flage på halv i dagtimerne siden i onsdags.

I Ringsted var det dog ikke muligt for DSB at være med i flagningen for den afdøde prins, fordi togstationen fra 1920'erne i sin tid fik lavet plads til en flagstang højt oppe på stationens tag.

- Vi har ikke brugt den i flere år på grund af nutidens sikkerhedsregler. Man skal op på en stige og læne sig halvvejs ud af et vindue for at hejse flaget, sagde Jørgen Dyrendal Rasmussen, chef for stationsservice i DSB fredag eftermiddag til DAGBLADET Ringsted.

Som statslig institution skal DSB flage på officielle flagdage.

- Vi har over 200 stationer i Danmark. Det er uoverkommeligt at flage på dem alle sammen. Vi flager derfor på udvalgte stationer, som har et fællesskab med flagningens årsag, forklarer Jørgen Dyrendal Rasmussen.

Ringsteds status som en betydelig kongeby i Danmarkshistorien gør byens station oplagt til at flage for den afdøde prins.

Det er dog ikke meningen, at flaget skal være hejst efter solnedgang. Det skyldes netop, at flagstangen er ny, og der derfor endnu ikke er oparbejdet en rutine i at få taget flaget ned igen.

- Det er en dybt beklagelig fejl. Jeg har straks sørget for, at flaget bliver taget ned så hurtigt som muligt. Vi søger også for, at vi har nogen på stedet til at sikre, at flaget bliver hejst og taget korrekt ned inden solnedgang i weekenden, siger Jørgen Dyrendal Rasmussen til sn.dk fredag aften.