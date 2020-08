Fjernvarme har fået fibersprængning

- Efter at Ringsted Fjernvarme har fået færdigetableret de nye fjernvarmeledninger i Pileborggade og den resterende del af Sct. Hansgade, har vi desværre målt fejl på alarmtrådene ud for Louis Nielsen. Ved opgravning er det konstateret, at der er skudt et trækrør til fiber ind igennem kappen og alarmtrådene, oplyser ingeniør i Ringsted Forsyning Thomas Fjeldving.