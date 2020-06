Daniel Lademann (forrest) og Valdemar Maintz glæder sig over, at fusionen af LifeClub Ringsted og Fit&Sund Ringsted er gået godt. Foto: Peer Rasmussen

Fitnesscentre er rykket sammen

Ringsted - 24. juni 2020 kl. 19:10 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under nedlukningen af Danmark var der mange, som savnede deres fitnesscenter, og nu hvor man igen kan træne i centrene, er der et færre i Ringsted.

Det er en realitet, fordi Fit&Sund Ringsted har overtaget LifeClub på Vestervej 2E og samlet de to centres aktiviter dér.

- Siden 2008 har Fit&Sund haft lokaler i RingStedet, men for et stykke tid siden indledte vi en dialog med Jan og Anne Marie Madsen fra LifeClub om at slå pjalterne sammen. Det blev så til, at jeg som ejer af Fit&Sund i Ringsted og Valdemar Maintz har overtaget LifeClub i Ringsted. Vi var alle enige om, at de to centres koncepter passer godt sammen, fortæller Daniel Lademann, som udover Ringsted er ejer af ejer af Fit&Sund i Køge, Haslev og St. Heddinge.

- LifeClub og Fit&Sunds ånd passer godt sammen og så får vi en bedre beliggenhed her. En del af holdene i de to centre var ens og mange af styrketræningsmaskinerne er i bund og grund de samme. Vi har så valgt at beholde de maskiner, som var i centret på Vestervej i forvejen, uddyber Valdemar Maintz, som er daglig leder i Fit&Sund Ringsted.

Hold fortsætter Efter fusionen af LifeClub Ringsted og Fit&Sund Ringsted, fortsætter de enkelte medlemmers medlemskaber i centret på Vestervej.

- Priserne bliver justeret en smule, så de bliver tilpasset til Fit&Sunds priser. Langt de fleste af medlemmerne i LifeClub vil få billigere priser. I forhold til holdene, overfører vi eksempelvis seniortræningsholdet til Vestervej. Vi viderfører eksempelvis også holdet og træningskonceptet »Les Mills«, som LifeClub også har brugt. Her sikres deltagerne en vis standard af træningen, der varetages af trænere, som hvert kvartal efteruddanner sig, fortæller Daniel Lademann.

- Det bliver de samme instruktører, som folk kender fra LifeClub Ringsted og fra Fit&Sund. Man kan være helt tryg ved, at det er kendte ansigter, som kender den enkelte deltager. Vi viderefører også Fit&Sunds tre værdiord som er sundhed, viden og nærvær, tilføjer Valdemar Maintz.

Brugerne positive Selvom aftalen om sammenslutning af de to centre blev endeligt indgået under coronaudbruddet, var der forud en forhandlingsfase, hvor Daniel Lademann og Valdemar Maintz ikke kunne melde noget ud til medlemmerne af de to centre.

- Mange vidste godt, at »noget var på vej« og de var lidt frustrede over, at de ikke kunne få noget af vide. Då vi så åbnede igen den 9. juni var folk positive over sammenslutningen. Folk er bare glade for at komme i gang igen, fortæller Daniel Lademann.

- Vi valgte at åbne så hurtigt som muligt efter coronaen, selvom vi ikke var helt klar med de forbedringer vi vil gøre i lokalet. Derfor arbejder vi stadig på nogle små ændringer, som kommer til at tage lidt tid. Der skal lidt ny energi i lokalet med en lækker café, og vi skal have malet og hængt billeder op på væggene. Der vil også komme lidt mere udstyr, uddyber han.