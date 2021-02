Fit & Sund kommer ud til folk

Bodil Pinholt Når folk ikke kan komme i motionscentret, så kommer motionscentret ud til folk - virtuelt. Fitnesskæden Fit & Sund i januar lanceret en online bootcamp, så alle, der savner inspiration til at få pulsen op, kan være med.

Daniel Lademann, der har fem Fit & Sund centre, heraf et på Vestervej 2E i Ringsted, fortæller, at godt 700 er med på den virtuelle træning.

Her laver personlige trænere træning og holder foredrag for deltagerne online.

Alle kan være med, for der er forskellige niveauer på de øvelser, der laves. Deltagerne bruger mest egen krop, men der kan være øvelser, hvor man bruger ting, alle har i hjemmet, for eksempel en vandflaske eller en stol.

De fleste træninger er om aftenen klokken 17 og varer en halv time. Der er også træning for børn, så forældre, der har børn i hjemmeskole, kan træne med dem. Det foregår klokken 10 om formiddagen.

- Vores trænere har også deres børn hjemme, og det er oplagt, at de deltager der, mener Daniel Lademann.

Der er i første omgang planlagt et fire ugers forløb, som slutter i næste uge. Så vil Fit & Sund efterfølgende tage stilling til, om det skal fortsætte.

- Det her var en prøve for at se, om det er noget folk har lyst til.