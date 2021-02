Se billedserie Industriparken 4 i Ringsted, der rummede Aqua Danmark og Jysk, brændte ned den 15. april 2020, men bliver nu revet ned for at blive bygget op igen af Aqua Danmark. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Firma satser stort med køb af grund

Ringsted - 11. februar 2021 kl. 14:24 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Aqua Danmark er specialister i at knuse kalk i vand, men lige for tiden har vandbehandlingsvirksomheden fra Ringsted travlt med at knuse og gøre grunden på Industriparken 4 klar igen.

Efter bygningen med det næsten nyåbnede showroom og hovedkontor brændte ned 15. april 2020, har direktør Deniz Coskun netop underskrevet købsaftalen og købt hele den 2300 kvadratmeter store grund, der før forårets storbrand også rummede Jysk på Industriparken 4 i Ringsted.

Erhvervsgrunden har tidligere været på den jyske erhvervsejendomsvirksomhed Difkos hænder.

Med købet satser Deniz Coskun stort på vandbehandling.

- Vi kommer til at lave et stort Aqua Danmark domicil, hvor vi satser 100 pct. på vores vandbehandlingssystem, siger Deniz Coskun, der selv kommer til at bruge 1500 kvadratmeter og leje de resterende 800 kvadratmeter ud.

Forbehold

Lige for tiden bliver bygningen revet ned, hvilket tager to måneder. Hvorvidt Aqua Danmark rent faktisk også flytter ind, afhænger dog af én ting.

- Købsaftalen er lavet med forbehold, så vi skal bruge de næste måneder på at vurdere, om terrændækket kan bevares eller ej. Hvis det ikke kan, bliver prisen for høj i form af tid og penge, siger Deniz Coskun, der snart har brug for at flytte over i mere permanente omgivelser.

- Lige for tiden sidder vi på et kontorhotel på Rugvænget, men vi har brug for et større hus til en virksomhed i vild vækst.