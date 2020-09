Et ventilationsanlæg var ikke hængt forsvarligt op på Byskovskolen. Derfor har Midt- og Vestsjællands Politi straffet det ansvarlige firma med en bøde.

Firma får bøde efter ventilationsanlæg faldt ned og kvæstede lærer

Firmaet Dansk Klima Service, der er ansvarlig for opsætningen af et ventilationsanlæg, som sidste år på Byskovskolen i Benløse ved Ringsted styrtede ned over en lærer og nogle elever, skal betale 80.000 kroner i bøde.