Fire venner blev syge på skitur i berygtede Østrig

Føj for en rådden øl. Det var godt nok et skidt valg, men det anede Kewin Friis-Mikkelsen og hans tre venner fra Ringsted ikke, da de tog til Tyrol.

De havde allerede været i 2 dage på det nu berygtede skisportssted Ischgl og den lige så berygtede skibar Kitzloch, da det stod klart, at de var midt i en rotterede for coronavirus.

- Vi er ikke blevet testet for coronavirus, fordi man jo kun tester dem, der er meget syge. Det har vi ikke været. Men min læge er sikker på, at det er coronavirus, vi har haft, fordi vi har været i Tyrol og vi alle fire blev syge af det, fortæller Kewin Friis-Mikkelsen i telefonen fra sin lejlighed i Ringsted.

- Vi tog af sted den 7. marts. Vi ville gerne have været i Norditalen, men det blev jo lukket ned og gjort til orange område. Men vi ville jo på skiferie, så vi valgte at tage til Tyrol. Det fortryder jeg nu, siger Kewin Friis-Mikkelsen.

- Der blev lukket og Ischgl blev rød zone den 9. marts, men det var først den 10, vi fandt ud af, at vi ikke skulle have taget derned. Der løb meget igennem hovederne på os. Hvad nu? Er vi smittede? Skal vi blive? Skal vi tage hjem?, og så kom der pludselig en masse i nyhederne om stedet. Vi tog kontakt til vores rejseselskab, siger Kewin Friis-Mikkelsen.

- Vi valgte selv at tage hjem, fordi udenrigsministeren begyndte at sige: »kom hjem, jer der er i Tyrol«, beskriver Kewin Friis-Mikkelsen.

Han er tømrer og deltidsbrandmand på normale tider, men begge arbejdspladser er selvfølgelig indforstået med, at han er blevet hjemme. Og her har han så haft god tid til at fordøje den sygdomsbefængte skiferie.

- Selv om Kitzloch lukkede, og Danmark satte at Østrig i rød zone, var alle andre andre afterskibarer åbne, og der var masser af mennesker. Vi har også været på flere. Jeg undrer mig over, hvorfor man ikke lukkede alt med det samme. Vi snakkede også om først, at det da var godt, vi ikke var fløjet derned, men det var faktisk ikke noget problem, for alle dem, der skulle flyve hjem, tog jo bare en anden rute.