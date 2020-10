Fire unge kræves fængslet for masser af svindel mod ældre

De fire mænd fremstilles her fredag eftermiddag i et grundlovsforhør i Retten i Roskilde, hvor de kræves fængslet for foreløbig 13 tilfælde af bedrageri på hele Sjælland for en samlet sum på i hvert fald 200.000 kroner.