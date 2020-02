Næsten 600 unge mellem 15 og 25 år har svaret på spørgeskemaet fra Ringsted Ungdomsforum (RUF) og UngRingsted, og fire ud af fem bakker op om et mødested for unge. Det glæder Cecilie Dam Hansen (th.), der er leder af arbejdsgruppen Mødested for Unge i RUF.

Fire ud af fem unge vil have mødested

Fire ud af fem unge i Ringsted mellem 15 og 25 år bakker op om idéen om et kreativt multihus for unge centralt i byen. Det viser en behovsanalyse, som UngRingsted og Ringsted Ungdomsforum har lavet efter ønske fra byrådet, og som fremlægges for Børne- og Undervisningsudvalget på mandag.

- Vi har været ude på gymnasierne og ude på gaden for at hente input fra byens unge, og vi er rigtigt glade for både de mange tilbagemeldinger og den store opbakning, som vi oplever til projektet. Næste step bliver at gå fra idéfasen til noget mere konkret, og vi er begyndt at kigge på eksempelvis fonde, vi kan søge, siger Cecilie Dam Hansen, der er medlem af Ringsted Ungdomsforum og leder af arbejdsgruppen for mødestedet.