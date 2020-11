Fire stik med kniv koster seks års fængsel

Sådan forklarede en 30-årig kvinde om den fredag i februar 2020, hvor en ung mand, hendes nieces kæreste, stod bøjet over hende med en kniv løftet til at stikke hende igen.

Den unge mand er nu 21 år. Han har selv for et nævningeting i Retten i Roskilde forklaret, at han den dramatiske dag i et hus i landsbyen Ørslev Under Skoven ved Ringsted fik et blackout.