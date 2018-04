Vinduerne og dørene på Søholmskolen trænger til en udskiftning, men det koster over 2,5 millioner kroner. Ved at pakke det ind i et energiforbedrende ESCO-projekt kan Ringsted Kommune derfor undgå at tage pengene fra pengekassen til vedligeholdelse. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Fire skoler får 22 millioner til energiforbedringer

Ringsted - 04. april 2018 kl. 09:05 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Plan- og Boligudvalget har indstillet, at der på Kildeskolen, Campusskolen, Søholmskolen og Ådalskolen skal gennemføres et fuldt ESCO-projekt, mens der udelukkende skal installeres et CTS-anlæg på kommunens fem andre folkeskoler.

Det er i hvert fald den umiddelbare plan for 2018-kollektionen af det ESCO-katalog, Kemp & Laurtizen har lavet til Ringsted Kommune.

Et CTS-anlæg er et system, hvor man fra et centralt sted kan overvåge forbruget af vand, varme, el og lignende til de forskellige bygninger og endda styre forbruget.

Den samlede pris er 23,3 millioner kroner, mens den samlede besparelse lige runder en million kroner om året. Det betyder, at investeringen har tjent sig ind på næsten 23 år.

De fire skoler er udvalgt efter to forskellige kriterier. Kildeskolen og Søholmskolen er udvalgt, fordi begge har et stort behov for vedligeholdelse. Det skriver administrationen i sin vurdering, og Conni Nis-Hansen, der er projektleder på ESCO-projektet i Ringsted Kommune.

- Der var blandt andet en udskfitning af nogle vinduer, som ville komme alligevel. Ellers skulle man finde midlerne et andet sted, hvis ikke man fik det med i ESCO. På den måde får man slået to fluer med et smæk, forklarer hun.

At gøre bygningerne mere miljøvenlige og forbedre deres tilstand er unikt ved ESCO-projektet i Ringsted Kommune, har Kemp & Lauritzen tidligere forklaret.

Campusskolen og Ådalskolen er omvendt valgt, fordi der ikke skal laves alverdens bygningsmæssige ændringer.

- Derfor vil der være stor stabilitet i de gennemførte ESCO tiltag, skriver administrationen.

Der er afsat 75 millioner kroner over tre år til ESCO tiltag i kommunens bygninger, og de fordeles med 25 millioner kroner per år.

Nu går arbejdet med at finde ud af, hvilke kommunale bygninger der skal underkastes en ESCO-omgang, i gang.

- Vi har begrænsede midler, så hvis vi starter her, så skal vi have mest ud af det. Vi skal i løbet af sommeren tage stilling til, hvad vi skal i gang med i 2019, siger Conni Nis-Hansen.

