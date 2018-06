Fire kommuner venter med afbrændingsforbud

Sankthansaftensdag den 23. juni er den eneste dag hele året, hvor det er tilladt at brænde haveaffald af i Ringsted Kommune. Indtil videre kan borgerne godt fortsætte med at lave bål, for det er endnu for tidligt for beredskabschefen at sige, om det tørre vejr nødvendiggør et forbud. Foto: Anne Wandahl