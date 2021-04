FOTO:THOMAS OLSEN 120210 KLINIKASSISTENT BEATA OG TANDLÆGE MARC ONOUHA FRA HOUSE OFF DENTAL AND ESTHETIC Foto: THOMAS OLSEN

Fire kommunale tandklinikker kan blive samlet i nyt supercenter

Ringsted - 28. april 2021

Lange ventelister, personalefrafald og nedslidte lokaler og materiel.

Ja, karius og baktus er ikke de eneste udfordringer, tandplejen i Ringsted Kommune generelt slås med. En tidligere undersøgelse lavet af kommunen for Byrådet i 2019, fastslog nemlig, at der er et »omfattende« behov for at få tandplejens fire klinikker opdateret eller helt nedlagt til fordel for nye rammer på grund af ny lovgivning, nye behandlingsformer og nedslidt materiel.

Efter at Ringsted Kommune foreslog enten at opdatere tandplejeklinikkerne, alternativt samle dem alle i ét center i en nybygget fløj til Dagmarskolen, måske Sundhedshuset etape 2 eller i en spritny bygning på bar mark, har forslagene nu været i høring i Dagmarskolens og Valdemarskolens forældre- og skolebestyrelser, Ældrerådet og Handicaprådet.

Enighed om samlet center Høringssvarene blev fremlagt på sidste møde i Social- og arbejdsmarkedsudvalget og giver generelt udtryk for, at én samlet klinik har mange fordele frem for den eksisterende struktur med fire små klinikker.

Svarene gør opmærksom på, at et samlet center både vil give mulighed for faglig sparring imellem tandlæger- og plejere, men også skabe et mere trygt miljø for patienter og familier.

Flere peger på Dagmarskolen, hvor gode parkeringsmuligheder, adgangsforhold for kørestolsbrugere og offentlig transport til/ fra, baner vejen for den bedste placering, så flest mulige kan være med.

Bekymring om placering I samme tråd udtrykker flere bekymring for, om mindre ressourcestærke familier vil stilles sværere ved at skulle følge deres barn til en samlet klinik, som kan ligge længere væk end nu.

Handikaprådet peger på, at der også skal være fokus på patienter, der grundet nedsat førlighed ikke kan komme til et tandcenter. Og som nogle peger på, ville alt dette kunne løses igennem en mobil tandklinik, der kommer ud til patienterne.

Bare ét enkelt høringssvar mener, at den nuværende decentrale struktur med fire tandklinikker fint ville kunne efterleve tidens nye krav.

Til videre drøftelse Alt det er nu lagt i hænderne på Børne- og Undervisningsudvalget, Plan- og Boligudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Ældre- og Genoptræningsudvalget, der til et temamøde i maj/ juni skal tage stilling til den fremtidige klinikstruktur.

Det er dog ikke bare placering, men også andre ting, de kommer til at gabe over

Med den nye klinikstruktur kommer nemlig også en længere drøftelse af økonomiske gevinster ved at hæve tidspunktet for tandtjek fra 12 til 18 måneder, et nyt digital bookingsystem samt forældredeltagelse til alle behandlinger.