Fire klip ved fartkontrol

Midt- og Vestsjællands Politis færdselsafdeling fortsatte torsdag den målrettede hastighedsindsats i hele politikredsen. Kontrollen foregik blandt andet på Holbækvej ud for nummmer 77 ved Ringsted.

Her blev fire bilister målt til at køre mere end 30 procent hurtigere end de tilladte 50 km/t, så de kan alle forvente en bøde og et klip.