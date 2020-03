Fire friske ansigter skal tale el-kundernes sag i Ringsted

Flere har stemt i år

Også i Faxe og Vordingborg kommuner har der i løbet af marts været valg til repræsentantskabet, og samlet set er der i de tre kommuner afgivet 6373 stemmer, hvilket svarer til en valgdeltagelse på 11 procent.

Det er højere end i foregående år, og det glæder bestyrelsesformand i SEAS-NVE, Jens Stenbæk.

- For et andelselskab som SEAS-NVE er det fuldstændigt afgørende, at vores andelshavere, altså vores ejere, kender os og engagerer sig i vores aktiviteter. Alle, der har deltaget i valget, har taget aktiv andel i koncernens fremtid. Og det er et vigtigt skridt mod et levende andelsselskab, siger Jens Stenbæk i pressemeddelelsen.