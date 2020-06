Finissage og tur til NU Galleri

Efter nogle velbesøgte åbningsdage i forbindelse med Kunst i Pinsen men en ellers corona-stille forårssæson, glæder Ringsted Galleriet sig til at byde folk indenfor igen, når forårssæsonen rundes af med en finissage. Det er på udstillingen, rum med Jesper Rasmussen og Lasse Schmidt Hansen lørdag den 13. juni klokken 13-16.

Begge kunstnere beskæftiger sig med æstetisering af 'rum' såsom det offentlige rum, udstillingsrummet og rum for billedkunstnerisk aktivitet.

På udstillingen viser Rasmussen en række, nyere fotografier, der både forestiller museale rum samt bygninger og pladser i det offentlige rum. Her er de fleste spor af menneskelig aktivitet og funktion fjernet digitalt, så stederne og rummene fremstår (karantæne)-tomme med en sær fremmedgjort stemning.

Hvor Rasmussen tilføjer tomhed til billedet, giver Schmidt Hansen tomheden fylde ved at fremstille værker, der synliggør den kunstneriske og handlingsmæssige proces, der normalt ligger forud for det udstillede værk.

På udstillingen viser Schmidt Hansen værker, der stadig står i transport-kasser med spor fra tidligere destinationer, man ser indrammede rester af fotopapir og en sammenstilling af en række objekter, der alle optræder i en række tilfældige testskud ved kalibrering af et fotokamera.

Man kan høre mere om kunstnernes bevæggrunde for de udstillede værker på lørdag i galleriet på Bøllingsvej 15.

Her vil der være mulighed for at opleve høj kunstfaglighed i en afslappet og imødekommende ramme med øl, vin, sodavand og corona-venlige snacks.