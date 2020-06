Finissage og tur til NU Galleri

Hvor Rasmussen tilføjer tomhed til billedet, giver Schmidt Hansen tomheden fylde ved at fremstille værker, der synliggør den kunstneriske og handlingsmæssige proces, der normalt ligger forud for det udstillede værk.

Man kan høre mere om kunstnernes bevæggrunde for de udstillede værker på lørdag i galleriet. Her vil der være mulighed for at opleve høj kunstfaglighed i en afslappet og imødekommende ramme med øl, vin, sodavand og corona-venlige snacks.