Fin hæder til Ringsted Galleriet

- Det er anden gang vi modtager en hæder-præmiering af Statens Kunstfond inden for de sidste to år. Det er et kæmpe skulderklap, og imponerende at vi i Ringsted Galleriet har formået at få denne præmiering, taget i betragtning at vi ligger, hvor vi ligger, og at der samtidig er så mange gode udstillinger i landet, lyder det fra kurator Morten K. Jacobsen..