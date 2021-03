Henrik Mailand er formand for Havbyrd bylaug, som er en landsby lidt uden for Ringsted. Han er én af foregangsmændene bag, at landsbyen nu får fibernet.

Fibernet på vej: Højere boligpriser og hurtigere hjemmearbejdspladser

252 husstandstilmeldinger krævede det inden den 31. marts for, at landsbyen Havbyrd lidt uden for Ringsted kunne få fibernet til en favorabel pris af internetudbyderen Fibia. Det sikrede man sig så i tirsdags, og det er noget, der glæder formanden for Havbyrd bylaug, Henrik Mailand, der ikke kan få armene ned:

- Jeg er virkelig glad for, at vi nu kan se frem til at få fibernet ud til sådan et her tyndtbefolket landområde, lyder det fra formanden.