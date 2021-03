Anders Sørensen, der er direktør for Ringsted Festival, glæder sig over netop lanceret hjælpepakke, der skal understøtte sommerens festivaler i tilfælde af aflysninger.

Festivalboss har svært ved at se en sommer uden stor festival

Anders Sørensen har svært ved at forestille sig en sommer uden Ringsted Festival i år.

Som en vaskeægte sensommerfestival ligger den lokale musikfestival nemlig i begyndelsen af august, hvor langt størstedelen af alle danskere burde have fået deres sidste vaccinestik.

- Jeg har svært ved at se, at der skulle være virus tilbage i samfundet til den tid, så jeg tror fortsat på, at vi kan byde publikum velkommen tilbage til Ringsted Festival i år, siger Anders Sørensen, der trods sin optimisme dog må erkende, at regeringens netop lancerede hjælpepakke til festivaler også giver en vis arbejdsro.

- Det er rart at vide, at bliver vi tvunget til at aflyse, bliver vi også kompenseret. På den anden side manglede det bare, for jeg ville til hver en tid forvente økonomisk kompensation, hvis vi blev bedt om at lukke.