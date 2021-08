Anders Sørensen, festivalboss for Ringsted Festival, ser frem til lørdagens grisefest, der skal ses som et plaster på såret for den aflyste festival. Foto: Foto: Jens Wollesen

Festivalboss forventer stor grisefest lørdag

Ringsted - 06. august 2021 kl. 14:32 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Der var lagt i kakkelovnen til nogle festlige dage med kolde fadøl, sangria og fest i lange baner, hvor publikum kunne få en snært af sydlig stemning.

Salget er dog ikke gået helt som forventet for Ringsted Festival til den store »Grisefest,« som de i begyndelsen af juni måned inviterede borgerne i byen til.

Derfor har arrangørerne valgt at afholde blot en enkelt grisefest i stedet for de ellers planlagte tre dage. Herlighederne skydes i gang lørdag, hvor dørene åbner 17.30, mens publikum kan glæde sig over, at de får lov at feste helt til klokken 01, da restriktionerne nu tillader, at festlighederne kan fortsætte til over midnat.

Betydelig nedgradering Selvom man måtte nedgradere festlighederne til en enkelt dag, er forventningerne alligevel tårnhøje hos arrangørerne.

For konceptet er det samme med livemusik af Jørgen De Mylius, Dødspoppatruljen og Kato, mens Ringsted Festival fortsat også lover kolde fadøl, sangria og helstegt, så publikum hverken kommer til at gå sultne eller tørstige hjem.

Ringsted Festival i 2019. Foto: Thomas Olsen

- Det er jo gået som så mange andre ting hen over sommeren. Salget er ikke gået supergodt, men det skal nok blive en sjov fest uanset hvad. Vi har næsten fuldt hus med op mod 300 gæster lørdag aften. Det er jo, som restriktionerne tillader lige nu, men vi glæder os, og det skal nok blive en sjov fest, siger Ringsted Festivals direktør, Anders Sørensen, og tilføjer:

- Med Jørgen De Mylius, Dødspoppatruljen og Kato kan det kun blive en fest. Vi har lavet nye barer herude og sat alt muligt grej op. Vi har fået sombrero hatte og Hawaii kranse til alle gæsterne, så der kommer ikke til at mangle noget, fortæller direktøren.

Festen er vigtigst Til sidst understreger Anders Sørensen, at det for arrangørernes side ikke handler om antal solgte billetter, men i stedet fokuserer man på at give gæsterne den bedst mulige oplevelse.

Derfor betyder det heller ikke alverden for arrangørerne, at grisefesten kun afholdes lørdag aften.

- Der er rigtig mange, der ikke har gidet, at de skulle betale op mod 1000 kroner for at få fri bar og mad, fordi folk hellere selv vil vælge, hvor meget de vil drikke. Men vores mantra er, at vi ikke laver koncerter, vi laver, så vi gør bare det, som vi er sat i verden for, lyder det fra Anders Sørensen.

Grisefesten afholdes på Plastfabrikken i Ringsted. Publikum kan derfor glæde sig over, at festen foregår indenfor, hvorfor de undgår at blive drivvåde såfremt, at det skulle blive regnvejr lørdag aften.