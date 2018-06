Festival sikrer sig mod dårligt vejr

Et nyindkøbt trægulv, der kan dække 1500 kvadratmeter, skal sikre Ringsted Festival mod det mudderbad, der sidste år ramte festivalen efter et heftigt regnskyl på førstedagen.

- Det påvirkede omsætningen på resten af festivalen, for det er ikke sjovt at sidde og drikke øl med mudder omkring sig, konkluderer Ringsted Festivals direktør Anders Sørensen.

Han har derfor investeret i det nye trægulv, som han blev introduceret til på en hollandsk musikfestival for et par år siden. Gulvet skal samles og lægges ud på de centrale passager i Anlægget, inden festivalen åbner.

- Målet er desuden, at mere og mere af festivalområdet skal være overdækket af teltdug, så alle kan have en god festival i alt slags vejr, siger den 51-årige festivaldirektør.

Et nyt tiltag i år er blandt andet et gammeldags to-masters cirkustelt, der bliver omdannet til et salsatelt under hele festivalen. Her vil live-orkestre fra blandt andet Sverige og Mallorca og dj's konstant sørge for varme salsarytmer tæt ved Pamperhalle og Food Court.