Se billedserie Plastfabrikken på Odinsvej har tidligere huset vellykkede Oktoberfester med masser af fadøl i hanerne. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Festival inviterer til kæmpe grisefest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Festival inviterer til kæmpe grisefest

Ringsted - 09. juni 2021 kl. 12:03 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Hvad gør man, når man ikke kan holde sin ellers planlagte Ringsted Festival om sommeren, som skal være med til at skabe liv og glade dage og samle befolkningen om et fællesskab?

Svaret fra festivaldirektør Anders Sørensen er, at man holder en stor tredages grisefest med kolde fadøl, sydlig stemning i form af sangrias samt helstegt pattegris, og sidst, men ikke mindst livemusik.

Dette tiltag har Ringsted Festival besluttet sig for at lave fra 5.-7. august i Plastfabrikken på Odinsvej. Rammerne vil være med palmer og en duft af sydlandsk stemning, så man også får de varmere himmelstrøg med til festen. Herlighederne vil blive holdt over tre endagsarrangementer fra 15.00 til 23.00, hvor der vil være livemusik.

Corona-restriktionerne gør nemlig, at det fortsat ikke vil være muligt at feste til langt ud på natten. Samtidig vil der være en begrænsning på 300 mennesker pr. dag, hvorfor festivalen i første omgang har sat dette antal billetter til salg.

Hos Ringsted Festival er man lykkelige over, at der er mulighed for at arrangere en stor grisefest, som skal være med til at skabe glæde og give de normale festivalgængere en lille snært af rent faktisk at være på festival.

- Forventningerne er, at vi kan lave noget anderledes inden for de gældende regler. Vi blev simpelthen enige om, at vi vil lave en grisefest på de tre aftener, hvor vi skulle have holdt vores festival. Vi gad ikke lave koncerter, hvor man skal sidde ned og skal holde afstand. Vi snakkede i festivalorganisationen om, at vi hellere vil lave et brag af en fest med fri bar og det hele, hvor man kan give den max. gas, og så fandt vi ud af, at vi skulle lave en grisefest, siger Ringsted Festivals direktør Anders Sørensen.

Ingen erstatning for festival Hos Ringsted Festival er man dog klar i mælet. Grisefesten er ikke et alternativ til den normale festival. I stedet er formålet at kunne samle en gruppe mennesker og skabe noget glæde blandt de deltagende til arrangementet.

- Vi kan ikke erstatte festivalen på nogen måder, men vi kan lave noget, der er et lille plaster på såret. Vi laver jo tre aftener, fordi der så er 900, som kan få glæde af det. Det er ikke meningen, at man skal komme alle tre dage. Det er længe at gå uden en festival, og jeg tror virkelig, at folk har brug for at kunne komme ud og give den en ordentlig en over nakken. Derfor forsøger vi os med en grisefest som et slags statement, for det er lidt et arrangement, hvor vi springer proppen af flasken, lyder det fra direktøren.

Blandt de optrædende artister i løbet af de tre dage vil være Jon Nørgaard + Hedegaard, Kato, Dødspoppatruljen og Jørgen de Mylius. Billetterne til Grisefesten er sat til salg, oplyser Anders Sørensen.