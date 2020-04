Festival håber på samme program i 2021

Direktør for Ringsted Festival Anders Sørensen og hans medarbejdere arbejder hårdt på at få rykket koncerter med alle årets musiknavne til festivalen i 2021, der holdes 5.-7. august.

- Vi kommer ikke på Ringsted Festival 2020, men det gør vi i 2021. Mange af jer skrev til os på facebook mandag, at I håber, at musikprogrammet bliver det samme i 2021. Mine medarbejdere og jeg vil gøre alt, hvad vi kan for at dette kan lade sig gøre. Personligt har jeg tirsdag talt med en række kunstnere og bookere, og det ser allerede lovende ud, oplyser Anders Sørensen i en pressemeddelelse.