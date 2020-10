Ferieaktiviteter på museet

Her er der mulighed for at skrive med pen og blæk og få inspiration til de finurlige måder at skrive bogstaver på, som man gjorde i middelalderen, hvor ingen kendte til at skrive sms'er eller mails.

Der er desuden mulighed for at male et våbenmærke på et skjold. Motiverne på et våbenskjold fortæller om den person, der ejer det. Våbenmærket er personligt og er udformet efter nogle helt enkle og let forståelige regler.