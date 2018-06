Fejl i LOF-regnskab fører til ekstra årsmøde

2017-regnskabet for oplysningsforbundet LOF Ringsted har vist sig at have en fejl på lidt over 40.000 kroner. Fejlen blev ikke opdaget på det ordinære årsmøde den 19. marts i år, men først efter årsmødet havde været holdt. Det fortæller en af dem, der deltog i det ordnære årsmøde.

- Jeg kunne se, at der var et stort underskud på årsregnskabet igen i år, og at der også i år var en stor udgift til sekretær, som vi ikke kunne få nogen forklaring på. Så jeg gik hjem og satte mig med en lommeregner og gik i gang med at regne sammen fra en ende af, og pludselig var der noget, jeg ikke kunne få til at stemme på det revisorpåtegnede regnskab, siger Grethe Larsen, får opbakning af et andet LOF-medlem, tidligere revisor for LOF, Jens Frilund.