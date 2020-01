I oktober fik Ringsteds borgmester, Henrik Hvidesten, overrakt nøglerne til de første 11 af 43 Toyota Hybridbiler, som kommunen fik leveret i efteråret. Endnu et udbud på 20 miljøvenlige biler har været gennemført, men fejl i udbudsmaterialet betyder, at udbuddet skal gå om. Foto: Anders Ole Olesen

Fejl forsinker miljøvenlige biler: Nu vil kommune have ændret reglerne

En fejl i udbudsmaterialet betyder, at et allerede gennemført udbud af 20 miljøvenlige biler til Ringsted Kommunes bilpark skal laves om. Et politisk ønske om en 60 procents vægtning på miljøvenlighed og 40 procent på pris kan ikke imødekommes.

I sommer vedtog økonomiudvalget i Ringsted Kommune, at efterårets indkøb af tjenestebiler til at erstatte de eksisterende dieselbiler, som i 2018 udledte 183 tons CO2, skulle ske ud fra et miljøhensyn. Nærmere bestemt skulle der i vurderingen af de indkomne bud lægges 60 procent fokus på miljø og 40 procent på pris.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her