Café Skema har haft stor succes med sin udendørs servering i løbet af sommerferien. Foto: Anders Ole Olsen

Fase 4: Værtshusejere vil ikke holde længere åbent

Ringsted - 18. august 2020 kl. 15:28 Af Nikolaj Kennov Rasmussen

Man skulle næsten tro, at der ville have lydt en fælles skål fra barerne i Ringsted, men nej:

Efter regeringen fredag åbnede op for, at landets barer og værtshuse kunne forlænge åbningstiden fra midnat til klokken 02, er der ikke megen forskel på før og efter for Café Skema og Baghuset. Selvom åbningstiden kan forlænges, skal dørene nemlig alligevel lukkes for nye gæster kl. 23.

- Vi synes helt ærligt, det er nogle underlige regler, de har lavet, siger Jette Edelmann, forpagter i Baghuset i Sct. Hansgade, og uddyber:

- Vi kommer fortsat til at lukke klokken 24. Vi synes, det er for svært allerede at lukke døren klokken 23 og måske lige efter afvise et helt selskab udenfor, hvis der kun sidder fire mennesker i baren, siger hun.

Fra Café Skema i Nørregade lyder samme undren.

- Jeg sidder tilbage med lidt blandede følelser. Det er selvfølgelig rart, at vi kan holde ekstra åbent, men det er svært at styre, at vi ikke kan lukke flere gæster ind efter klokken 23. Det 23 er jo et underligt tidspunkt at lukke på, for der er alligevel en del, der godt kan finde på at komme forbi til en enkelt øl efterfølgende, siger Hans-Jakob Christensen.