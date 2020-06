Fartsynder havde for meget sprit i blodet

Blandt de bilister, som trykkede for hårdt på speederen, var en 37-årig mand fra Bjæverskov. Han blev målt til at køre 68 km/t, selvom den tilladte hastighed på stedet er 50 km/t.

Politiet standsede bilisten, som viste sig at være påvirket af spiritus. Han blæste i alkometeret, som viste en promille over det tilladte. Den 37-årige blev derfor foruden sigtelsen for at køre for hurtigt også sigtet og anholdt for spirituskørsel, så han kunne få udtaget en blodprøve. Herefter blev han løsladt, og nu afventer politiet resultatet af blodprøven.