Fartbølle på narko og uden gyldigt kørekort

Han blev også i forbindelse med denne kørsel skønnet påvirket af hash under kørslen, så han blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Bilejeren kan dog forvente at høre nærmere fra politiet, som mistænker bilejeren for at have overladt føringen af bilen til en person uden førerret.