Se billedserie Formand for Gyrstinge Lokalråd Jess Friis her ved en anden trafikal udfordring midt i Gyrstinge by. Foto: Hans-Henrik Lærke

Farlig skolevej er pludselig ikke farlig mere: Landsbyformand er rystet

20. april 2019

Formand for Gyrstinge Lokalråd Jess Friis er rystet.

Efter tre års venten med forskellige forklaringer, konstaterer han nu, at administrationen i Ringsted Kommune foreslår, at trafiksikkerheden på Gyrstingevej mellem Ringsted og Holbæk skal prioriteres på samme vilkår som andre projekter på den kommunale projektliste for trafiksikkerhed.

- Jeg er mildest talt i chok. Det er kommunens farligste vej. Vi har brugt meget tid på det her i tre år. Vi har bare gået og ventet. Vi har holdt møder med kommunen, og vi har sendt mails.

Først skulle vi vente på Trafikhandlingsplan 2017, så skulle vi i 2018 vente på, at der var penge til det på budgettet. Det var der i 2019. Men det er stadig sådan, at folk ikke tør sende deres børn ud på den vej, siger Jess Friis.

Spørgsmålet om trafiksikkerhedsforanstaltninger på Gyrstingevej er på dagsordenen på Klima- og Miljøudvalgets møde den 2. maj.

Det er her, embedsværket foreslår at droppe Gyrstingevej som et selvstændigt projekt.

I 2016 blev to personer dræbt på Gyrstingevej. Siden slog en trafikinspektionsrapport fast, at vejen var farlig for bløde trafikanter.

Jess Friis henviser til, at der faktisk har været et godt samarbejde med kommunen indtil nu. Der har senest været holdt to møder i henholdsvis december og januar måned. Det kunne lede i retning af, at der omsider var tiltag på vej.

- Derfor er jeg ret forundret over, at forvaltningen nu mener, at Gyrstingevej skal vurderes på lige fod med andre projekter. Bare fordi der er gået tre år, er vejen jo ikke blevet mindre farlig.

Folk tør ikke gå eller cykle på vejen mere. Det gjorde vi før, siger han og henviser til, at Gyrstingevej også er en skolevej for elever, der skal til og fra Kildeskolen, og for ældre elever, der skal til overbygningsskolen i Benløse.

